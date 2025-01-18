В РАН заявили о возможном радикальном изменении контура побережья Черного моря

Интенсивная борьба с выбросом мазута в акватории может привести к тому, что береговая линия сильно изменится. Об этом сообщил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН. Его мнение привело РБК.

Специалист считает, что борьба с выбросом мазута на берегу может привести к заметному изменению береговой линии. Вдоль уреза воды в Черном море собирают грунт и отправляют его на очистку. В том случае, если такого грунта вывезут 500 тыс. тонн и более, то это серьезно повлияет на контур побережья.

«Это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, все окажется в воде наверняка», — указал он.

В некоторых местах волны намоют песок взамен вывезенного грунта. Зато в других местах произойдут существенные изменения побережья, вплоть до изменения ландшафта.

Ранее депутат Госдумы Арапов заявил, что участок черноморского побережья восточнее Анапы не подвержен загрязнению нефтепродуктами после крушения танкеров. Там не появляются участки берега, пострадавшие от выбросов мазута. По этой причине такие курортные места, как Сочи, Адлер и Геленджик, становятся полностью безопасными для отдыха. Туристы могут планировать летний отдых в этих городах.