По всей России создадут сеть протезно-ортопедических центров, в которых будет происходить реабилитация инвалидов. Такое поручение правительству дал российский лидер Владимир Путин. Об этом сказано на сайте президента РФ.

Российский кабинет-министров совместно с губернаторами должен принять меры по созданию специальной сети для реабилитации инвалидов. План мероприятий должен быть готов уже к 1 марта следующего года.

«Разработать план по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — говорится в поручении.

Еще одно поручение Путина касается спортивных состязаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В них будут также включаться ветераны спецоперации. Уже к апрелю должен быть готов календарь таких соревнований, а с сентября начаться их регулярное проведение.

Ранее Путин сообщил, что экономический рост России в текущем году почти достиг уровня в 4%. В то же время такой рост в еврозоне составляет всего 1%. Это говорит об успешном решении тех вызовов, которые стоят перед РФ.