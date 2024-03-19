В региональном этапе ВсОШ в Подмосковье в этом году приняло участие рекордное количество школьников

В этом году в Подмосковье побит рекорд по участникам регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в этом году на региональном этапе соревновались более двадцати тысяч ребят, а из них полторы тысячи стали победителями. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в регионе олимпиадное движение очень популярно, а число участников ежегодно растет.

Самым популярным предметом в этом олимпиадном сезоне стало обществознание, в региональном этапе приняли участие 2,3 тыс. школьников. Годом ранее наиболее популярной дисциплиной была литература, а в 2024 году она расположилась на втором месте рейтинга — в олимпиаде приняли участие 2 тыс. человек. Тройку самых популярных предметов замыкает история — 1,7 тыс. участников.

Примечательно, что заключительный этап по двум предметам уже стартовал в Москве: 15 школьников участвуют в олимпиаде по французскому языку и 43 человека по МХК. Каклюгина пожелала всем ребятам успехов.