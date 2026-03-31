В Реутове на Фабричном пруду вновь появились раки

Обычная прогулка у Фабричного пруда в Реутове обернулась для местного жителя неожиданным знакомством с представителем речной фауны, пишет интернет-издание REGIONS. Прямо у кромки воды мужчина увидел крупного рака, который выбрался на сушу, чтобы погреться на весеннем солнце.

Как выяснилось, раки обитают в главном городском водоеме не первый год. Старожилы Реутова вспоминают, что в советское время это было привычным делом.

«Я помню, в детстве мы часто видели, как рыбаки у Фабричного пруда ловили раков. Потом они стали встречаться все реже. Еще, помню, на пруду было много черепах», — рассказал местный житель Алексей Оводов.

Вторая жизнь популяции началась в 2019 году. Сразу после масштабной очистки пруда от ила инициативные жители наукограда выпустили в него целое ведро живых раков. С тех пор они прижились и теперь периодически попадаются на глаза горожанам.

Биолог Денис Масленников в беседе с REGIONS отметил, что появление раков — это медаль о двух сторонах. С одной стороны, это признак чистоты водоема: раки крайне чувствительны к химическим загрязнениям и живут только в качественной пресной воде. Их присутствие говорит о том, что экосистема пруда восстанавливается.

С другой стороны, само поведение рака — выход на берег — может быть тревожным сигналом. «Если вода достаточно насыщена кислородом, раки предпочитают оставаться на дне. Тот факт, что они выползают наружу, может говорить о попытке восполнить нехватку кислорода в воде. Вероятная причина — скопление прошлогодней листвы, которая в прогретой весенней воде начала активно гнить, поднимаясь со дна», — объяснил специалист.

Впрочем, эксперт не исключил и более позитивный сценарий: возможно, членистоногие просто греются на мелководье, пользуясь первыми по-настоящему теплыми днями. В любом случае, возвращение раков в городской пруд — событие, которое радует горожан и дает повод для разговора об экологии.

