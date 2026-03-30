Житель Павловского Посада опешил, когда встретил в лесу нечто, похожее на русалку

Житель Павловского Посада отправился в лес за грибами ранним утром и столкнулся с необъяснимым явлением, пишет интернет-издание REGIONS. Мужчина услышал, как кто-то зовет его по имени, а в кроне дерева разглядел силуэт, напоминающий женскую фигуру. Испугавшись, он поспешил вернуться домой, решив не испытывать судьбу.

Этот случай произошел в конце марта — в период, который в народе называют «русальной неделей». Согласно славянским поверьям, в это время из водоемов выходят русалки, которые могут заманивать людей в лес. 29 марта отмечается день русалки, и нечистая сила, по преданиям, особенно активна.

Опрос ВЦИОМ, проведенный ранее, показал, что 81% россиян верят в существование сверхъестественных сущностей. Эта вера часто подкрепляется личным опытом, особенно в лесу, где сознание легко достраивает знакомые образы из тумана, теней и звуков.

Преподаватель биологии Елена Морозова в интервью изданию объяснила, что в лесу множество птиц, способных подражать человеческой речи: сойки, филины и дрозды.

«Также стоит упомянуть иволгу: ее свист порой воспринимается как мелодичный человеческий напев, а пересмешки и некоторые виды дроздов способны копировать чужие звуки, включая отдаленные голоса», — отметила Морозова.

В ранние утренние часы, когда мозг еще не полностью проснулся, даже случайный звук может показаться знакомым словом. А силуэт в ветвях часто оказывается просто игрой света и тени.

Услышавший «русалку» житель Подмосковья признался, что больше не планирует ходить в лес в одиночку по утрам. От сбора грибов он не откажется, но теперь будет внимательнее относиться к народным приметам и собственной безопасности.

