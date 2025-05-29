В результате подрыва гранаты в жилом доме в Ставрополе погибли два человека

В результате взрыва неустановленного устройства в Ставрополе погибли два человека, сообщили представители городских оперативных служб.

По информации, полученной от свидетелей в социальных сетях, незадолго до происшествия на улице Чехова во дворе дома на скамейке находились двое мужчин, которые употребляли спиртные напитки.

Место происшествия по-прежнему находится в зоне ограничения доступа, а экстренные службы продолжают свою деятельность. Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось о взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе. Предварительно, неизвестный взорвал гранату, минимум 2 человека пострадали, могут быть погибшие.