В результате подрыва гранаты в жилом доме в Ставрополе погибли два человека
На месте взрыва гранаты в Ставрополе работают оперативные службы города
Фото: [flickr.com]
В результате взрыва неустановленного устройства в Ставрополе погибли два человека, сообщили представители городских оперативных служб.
По информации, полученной от свидетелей в социальных сетях, незадолго до происшествия на улице Чехова во дворе дома на скамейке находились двое мужчин, которые употребляли спиртные напитки.
Место происшествия по-прежнему находится в зоне ограничения доступа, а экстренные службы продолжают свою деятельность. Выясняются все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось о взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе. Предварительно, неизвестный взорвал гранату, минимум 2 человека пострадали, могут быть погибшие.