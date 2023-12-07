В результате стрельбы в гимназии Брянска есть погибшие

При стрельбе в гимназии №5 в Брянске погибли несколько человек, сообщили СМИ. Так, по данным Shot, два человека погибли. Эту же информацию подтвердили в администрации города.

Стрельбу устроила ученица 8-А класса, которая пронесла в школу отцовское оружие. Всего она сделала пять выстрелов.

Как уточняет издание, школьница стреляла по мальчикам, учившимися с ней в одном классе. Инцидент произошел во время урока биологии. На данный момент есть информация о четырех раненых. Среди погибших – сама школьница, устроившая стрельбу. Ей было 14 лет.

Как сообщила Baza, убитой оказалась одноклассница подростка.

Как пишет Mash, устроившую стрельбу школьницу с начальных классов травили одноклассники. Издание уточнило, что учителя пытались отговорить девочку от стрельбы, однако сделать это не получилось.

Инцидент произошел утром, 7 декабря. По информации Shot, учеников отпустили домой. Здание школы оцеплено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.