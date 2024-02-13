В результате тяжелой болезни ушел из жизни Герой Советского Союза Валерий Востротин

13 февраля ушел из жизни Герой Советского Союза Валерий Александрович Востротин. Об этом сообщает Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн» , лидером которой долгое время являлся военнослужащий.

Сообщается, что Валерий Востротин скончался в 71 год после длительной болезни, справиться с которой он пытался последние два года.

Вся жизнь мужчины была связна с воинским делом. Сначала он закончил Свердловское суворовское училище, затем обучался в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил с золотой медалью.

После учебы Валерий Востротин отправился служить в разведывательный взвод в должности командира. С декабря 1979 года он находился в Афганистане, где летом 1980 года получил серьезное ранение. После этого Востротин долгое время провел в госпитале, ему предстояло серьезное лечение, но, едва врачи объявили о полном выздоровлении, военный тут же вернулся на службу.

В 1982 году будущий Герой СССР снова отправился учиться, снова получил диплом с отличием и снова поступил на службу в должности командира. А затем опять оказался в Афганистане, где командовал 345 отдельным гвардейским парашютно-десантным полком. Там он пробыл до тех пор, пока войска не вывели из Афганистана. После этого Востротин продолжил службу, повышал квалификацию, участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении и Таджикистане.

С 1994 года он занимал пост заместителя министра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2003 году стал депутатом Госдумы. А затем основал общество «ВоИн», которым руководил до самой смерти. Как отметили в организации, Валерий Востротин, сам получивший серьезное ранение в годы службы, хорошо понимал, что необходимо инвалидам боевых действий, и помогал каждому.