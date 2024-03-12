В РФ начал действовать запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

В РФ вступил в действие запрет на публикацию результатов соц.опросов, прогнозов и исследований на тему будущих выборов президента страны. Соответствующая норма начала действие с вторника, 12 марта, она была прописана в законе о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме для российских граждан. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

По нововведенному требованию, на протяжении 5 дней до последнего дня голосования и в дни самих выборов, будет запрещено размещение результатов опросов, прогнозов и исследований, если они связаны с проходящими выборами главы государства.

Российским Совфедом выборы были назначены на 17 марта. Они продлятся 3 дня – с 15-го по 17-ое марта включительно.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будет оборудовано более 400 передвижных пунктов для голосования.