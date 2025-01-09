В РФ началась самая короткая рабочая неделя в году, что продлится два дня

В 2025 году в России с наступившего четверга стартует самая короткая рабочая неделя, которая продлится всего два дня — 9 и 10 января. Так получилось, поскольку россияне прилично отдыхали на новогодних праздниках.

Напомним, новогодние каникулы россиян продлились целых 11 дней — с 29 декабря прошлого года по 8 января года наступившего.

Правительство определило, какие дни будут праздничными в России в период с 1 по 8 января. В связи с этим выходной день, который должен был быть 28 декабря, перенесли на 30 декабря. А 31 декабря стало выходным благодаря переносу выходного дня с 7 января 2024 года, который выпал на воскресенье.

Как подметило агентство РИА Новости, жители России могли бы продлить новогодние праздники, взяв отпуск на эти два рабочих дня. Тогда отдых продлился бы 15 дней.

Ранее сообщалось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что не прочь отведать новогодний салат оливье трехдневной давности.