В РФ отреагировали на планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив для российских судов

Данные планы прокомментировали в МИД РФ.

Представители внешнеполитического ведомства заявили, что сочтут такое решение финских и эстонских властей нарушением международного морского права. Также в МИД РФ отметили, что не понимают, о каких угрозах идет речь.

Если Финляндия и Эстония хотят установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то это их суверенное право, но в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, они не имеют права препятствовать судоходству, заключили в МИД РФ.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия предложила НАТО основать штаб Северного командования сухопутных войск у границ РФ.