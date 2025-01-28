В РФ поддержали поправки, позволяющие отказаться от ареста беременных женщин

Правительственная комиссия, занимающаяся законопроектами, одобрила инициативу расширить круг лиц, которым может быть назначено заключение под стражу как мера пресечения, исключительно в случаях, если они подозреваются в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Об этом сообщили РБК источники в правительстве, что было подтверждено пресс-службой Министерства юстиции.

Минюст предложил внести изменения в правила применения заключения под стражу в исключительных обстоятельствах для несовершеннолетних, беременных женщин, матерей с малолетними детьми, мужчин-одиночек, опекунов и попечителей несовершеннолетних или детей с инвалидностью.

Исключительными также станут те ситуации, когда подозреваемые нарушили ранее установленную меру пресечения, скрываются от следствия или суда, не имеют регистрации в России или их личность не установлена.

Авторы поправок также указали на то, что при назначении меры пресечения, помимо тяжести преступления, следует учитывать случаи насилия или угрозы его применения. Они также предложили изменить часть статьи 108 УПК, исключив некоторые положения как основание для применения заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят приравнять беременных женщин-водителей к инвалидам.