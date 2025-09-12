В РФ придумали «моющее средство» для почв, пострадавших от дизеля

Научный коллектив Сургутского государственного университета и Сибирского федерального университета разработал инновационный метод очистки северных почв от последствий разливов дизельного топлива. Об этом сообщает ugra-news.ru, ссылаясь на международный научный журнал.

Решение основано на применении нетоксичного вещества Tween 80, которое действует по принципу моющего средства, безопасно отмывая грунт от нефтепродуктов. Подзолистые почвы Севера крайне уязвимы к загрязнениям из-за низкого содержания органики, высокой кислотности и сурового климата. Низкие температуры буквально консервируют токсичные вещества в грунте, делая традиционные методы очистки малоэффективными.

«Твин 80 действует как мягкое моющее средство, он «отлипает» частицы топлива от поверхности почвы и делает их доступными для удаления или дальнейшего разложения. Интересно, что меньшая доза работает лучше: если добавить слишком много, то частицы топлива, наоборот, «запираются» внутри образующихся мицелл, и тогда процесс очистки замедляется», – рассказал проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.

Эксперименты показали, что за три месяца применение Tween 80 снижает концентрацию нефтепродуктов в почве на 15–21%. Одновременно вещество нейтрализует закисление грунта, вызванное разливом дизеля, и создает благоприятные условия для естественного восстановления экосистемы.

Ключевое преимущество разработки — ее практичность и безопасность. Tween 80 уже широко используется в медицине и пищевой промышленности, что подтверждает его нетоксичность.

Отметим, что исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках стратегического проекта «Химия нефти» программы «Приоритет — 2030».

