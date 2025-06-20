В РФ с нового учебного года вводятся единые требования к изучению школьных предметов

Во всех школах РФ будут введены единые требования к изучению школьных предметов. Такое заявление сделал Сергей Кравцов, руководитель Министерства просвещения. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению министра, единые требования вводятся уже с 1 сентября 2025 года, то есть нового учебного года. Он заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — указал он.

Кравцов добавил, что все новые нормы синхронизированы с Трудовым кодексом, по этой причине педагоги не будут испытывать повышенной нагрузки выше установленной законом нормы.

Ранее сообщалось, что трое выпускников в Химках набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Так, стобалльниками стали ученики из школ № 29 и «Триумф», которых подготовили педагоги Лидия Бородулина и Вера Ремизова, а также курсант Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика. Подготовкой последнего занималась учитель русского языка и литературы Елена Игоревна Полевая.