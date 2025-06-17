В Химках трое выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ по русскому языку

В Химках трое выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Так, стобалльниками стали ученики из школ № 29 и «Триумф», которых подготовили педагоги Лидия Бородулина и Вера Ремизова, а также курсант Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика. Подготовкой последнего занималась учитель русского языка и литературы Елена Игоревна Полевая.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с выдающимся результатом! Это большое достижение, которое требует усердия, труда и таланта. Верю, что этот успех станет отправной точкой для новых побед», — написала в своих социальных сетях глава Химок Елена Землякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.