В римском соборе Святого Петра выставили гроб с телом папы Франциска

В рамках подготовки к публичной церемонии прощания с умершим папой римским Франциском, гроб с его телом был доставлен в собор Святого Петра. Об этом сообщил ТАСС.

Издание отметило, что Франциск скончался в своей резиденции, в доме Святой Марфы. Теперь его тело доставили в гробу в собор Святого Петра. Перед этим в храме отслужили заупокойную молитву. Перед гробом по площади Святого Петра шли кардиналы, епископы и другие служители церкви. Сейчас на площади выставлен почетный караул из гвардейцев. После того как гроб внесли в собор, началась литургия.

Все происходит в рамках подготовки церемонии публичного прощания, которая должна начаться уже в скором времени. Весь процесс похорон описан в специальном документе, который утвердил при жизни папа Франциск. Он постарался упростить всю похоронную церемонию, исключив из нее ряд элементов.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе может появиться станция метро, названная в честь умершего папы. Именем понтифика захотели назвать ту станцию, которая находится рядом с кафедральным собором. Папа Франциск регулярно пользовался этой остановкой. С инициативой выступил мэр аргентинской столицы.