В рядах ВСУ зафиксировали вспышку опасной бактерии
Фото: [pxhere.com]
У солдат ВСУ обнаружили опасные супербактерии.
У солдат Вооруженных сил Украины обнаружили опасные бактерии. Их особенность в том, что они обладают устойчивостью ко многим антибиотикам. Речь идет о метициллинрезистентном золотистом стафилококке (МРСА).
Зарубежные исследователи считают, что эти бактерии способны вызвать глобальную пандемию, передает издание «Вечерняя Москва».
Случай заражения опасной бактерией был зафиксирован в Лондоне, в госпитале Святого Георгия. Туда на лечение поступил 35-летний военнослужащий с тяжелыми ранениями. Когда врачам удалось стабилизировать его состояние, у него стали развиваться осложнения на фоне бактериальной инфекции.
Несмотря на антибактериальную терапию, пациенту пришлось ампутировать ногу ниже колена.
Также супербактерии были обнаружены у раненых, проходивших лечение в больницах Норвегии, Нидерландов и Германии. По словам врачей, военные заражаются не на полях сражений, а в больницах.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за последние сутки.