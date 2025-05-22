Сотрудники ТЦК (военкоматы на Украине) решили отправить в ряды ВСУ инвалида второй группы, страдающего аутизмом.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.

По словам незаконно мобилизованного мужчины, командованию было безразлично его заболевание.

Пленный отметил, что на момент подготовки перед отправкой на фронт, его инструктор советовал бойцам при любой возможности сбежать из учебного центра или сдаться в плен, так как их «готовят на мясо».

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницком полицейские c военкомами набросились на мужчину на глазах у его ребенка.