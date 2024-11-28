В Рязани будет введен туристический налог с начала 2025 года
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В Рязани вводится туристический налог с Нового года. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что данное взыскание составит 1% от цены проживания в коллективных средствах размещения.
Отмечается, что далее этот процент станет ежегодно повышаться ежегодно. Так, через год он составит 2%, а к 2029-му - уже 5%.
Добавляется, что все средства станут направляться в бюджет города.
Ранее в Федерации рестораторов и отельеров назвали ожидания и возможные последствия от введения туристического налога.