В Рязани будет введен туристический налог с начала 2025 года

В Рязани вводится туристический налог с Нового года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что данное взыскание составит 1% от цены проживания в коллективных средствах размещения.

Отмечается, что далее этот процент станет ежегодно повышаться ежегодно. Так, через год он составит 2%, а к 2029-му - уже 5%.

Добавляется, что все средства станут направляться в бюджет города.

Ранее в Федерации рестораторов и отельеров назвали ожидания и возможные последствия от введения туристического налога.