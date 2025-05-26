В Рязани обнаружили тело новорожденного на свалке

В Рязани на мусороперерабатывающем предприятии обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщило в телеграм-канале управление Следственного комитета России (СКР) по Рязанской области.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани приступил к осуществлению необходимых процессуальных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

В рамках проверки осуществляется комплекс следственных действий, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Это не первое подобное происшествие за последнее время. 16 мая сотрудники СКР также начали проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка, утонувшего в сельском поселении Плиево в Ингушетии.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Челябинске мужчина задушил девушку и выбросил ее тело на свалку. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.