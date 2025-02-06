В Рязани организуют центр по лечению и реабилитации участников СВО на базе медуниверситета

На базе Рязанского медуниверситета создадут центр компетенций по лечению и реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на данный момент в регионе проходит хирургический практикум по ускоренному обучению гражданских врачей новым методикам оказания экстренной медпомощи, в котором принимают участие свыше 200 специалистов из семи регионов ЦФО.

Отмечается, что аналогичные практикумы будут организованы во всех федеральных округах России. Проект поддержали ведущие клиники страны и Российское общество хирургов. Рязанская область стала пилотным регионом, внедряющим указанный формат подготовки врачей и системы реабилитации.

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