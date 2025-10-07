В Рязани перечислили наиболее популярные имена новорожденных в сентябре

В Рязанском перинатальном центре подвели статистику за первый осенний месяц, где было зарегистрировано 106 новорожденных. Демографический баланс сохранился с небольшим перевесом в пользу мальчиков — на свет появились 56 будущих мужчин и 50 девочек, чьи имена отразили современные тенденции в родительских предпочтениях. Об этом сообщает издание 7info.

Среди девочек бесспорным лидером сентября стало имя Арина, тогда как вторую позицию разделили сразу шесть классических вариантов — Алиса, Анна, Варвара, Ева, Екатерина и София. Особого внимания заслуживают редкие именные выборы: маленькие рязанки получили не только международные имена Николь и Лея, но и уникальное имя Гетта, которое специалисты МФЦ признали самым красивым за всю историю работы центра.

Рейтинг имен мальчиков возглавили Михаил и Матвей, демонстрируя возвращение к традиционным именам. Широкая группа из одиннадцати имен, включая Артема, Кирилла и Льва, разделила вторую строчку популярности. При этом родители проявили индивидуальность, назвав сыновей Демид, Давид, Марсель и Назар, что добавило статистике разнообразия.

Таким образом, сентябрьская статистика наглядно иллюстрирует современную тенденцию именования детей. Родители гармонично сочетают классические проверенные имена с эксклюзивными вариантами, создавая уникальный именной баланс, где Михаилы соседствуют с Марселями, а Арины — с Геттами.

