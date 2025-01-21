В Рязани реализуют программу благоустройства жилых окраин в этом году
В Рязани реализуют программу благоустройства «Окраина» в течение пяти лет
Фото: [Медиасток.рф]
По словам главы администрации Рязани Виталия Артемова, в текущем году начинается реализация комплексной программы благоустройства жилых окраин Рязани. Об этом сообщает 7info.
Он уточнил, что комплексная программа «Окраины» разработана впервые и рассчитана до 2030 года. Разработка проекта проводилась совместно с ТОС, депутатами гордумы и администрацией.
По мнению главы Рязани, ключевым приоритетом указанной программы является дорожный ремонт. В наступившем году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. В бюджет города на данные цели заложено 55 млн рублей.
Ранее в Минблаго Подмосковья рассказали о планах по благоустройству региона.