В Рязани реализуют программу благоустройства жилых окраин в этом году

По словам главы администрации Рязани Виталия Артемова, в текущем году начинается реализация комплексной программы благоустройства жилых окраин Рязани. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что комплексная программа «Окраины» разработана впервые и рассчитана до 2030 года. Разработка проекта проводилась совместно с ТОС, депутатами гордумы и администрацией.

По мнению главы Рязани, ключевым приоритетом указанной программы является дорожный ремонт. В наступившем году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. В бюджет города на данные цели заложено 55 млн рублей.

Ранее в Минблаго Подмосковья рассказали о планах по благоустройству региона.