В Рязани родилось 19 пар разнополых двоен с начала года

Статистика демонстрирует сложность вынашивания двойни: лишь 22 пары малышей родились доношенными, тогда как 33 пары появились на свет раньше положенного срока. Наибольшей популярностью среди родителей пользовалась так называемая королевская двойня — разнополые малыши, которых родилось 19 пар. Среди однополых близнецов преобладали мальчики: таких пар было 24 против 12 пар девочек. Об этом сообщает издание 7info.

Разброс в весе новорожденных оказался весьма значительным — от хрупкой девочки весом 930 граммов до крепкого мальчика массой 3530 граммов. Любопытно, что современные репродуктивные технологии сыграли скромную роль в этой статистике: только 7 случаев многоплодной беременности стали результатом ЭКО. Остальные 48 мам зачали двойняшек естественным путем благодаря стечению обстоятельств и генетической предрасположенности.

Эти цифры не только отражают профессиональные достижения медиков, но и наглядно демонстрируют, что многоплодная беременность продолжает оставаться в значительной степени природным феноменом, а не исключительно результатом вмешательства репродуктологов.

