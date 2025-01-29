В Рязани установят стелу «Город трудовой доблести»

В Рязани объявили тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что стелу «Город трудовой доблести» планируется установить в сквере вокзала «Рязань-2». На данные цели выделено 190 млн рублей.

Отмечается, что монумент планируют установить до конца летнего сезона этого года. Стелу воссоздадут из белого камня и украшена алюминиевыми листами с гравировкой. В плане работ по благоустройству планируется также установка инженерных сетей, создание новых пешеходных дорожек с зонами отдыха и скамейками, монтаж освещения, замена тротуарного покрытия, озеленение сквера, посадка деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что семь населенных пунктов РФ стали «Городами трудовой доблести».