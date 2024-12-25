В Рязани вся иллюминация будет включена в четверг

Подключение праздничной иллюминации в Рязани завершится в четверг, 26 декабря. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в целом в городе все елки украшены, гирлянды зажжены, также смонтированы световые арки, оформлены фонтаны.

На данный момент продолжается установка иллюминации в Кремлевском сквере и Нижнем городском парке, где также появится фотозона «Часы», гирляндами будет оформлен пешеходный мост.

Ранее сообщалось, что улицы Кемерова переливаются огнями в преддверии Нового года.