В Рязани выделено свыше 700 миллионов рублей на дорожный ремонт до конца этого года

В Рязани выделено 740 млн рублей на дорожный ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в этом году запланирован ремонт семь участков городских дорог, а также до поселка Карцево и ремонт моста.

Подчеркивается, что после ремонта на все дороги станет действовать пятилетняя гарантия.

Ранее сообщалось, что в этом году в Московской области пройдет ремонт шести наиболее длинных участков областных дорог, общая протяженность которых составляет более 70 километров.