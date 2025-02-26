В Рязани вырастет стоимость абонемента на парковки с марта

С 1 марта стоимость абонемента на платные парковки в Рязани увеличится до 2,9 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на городскую администрацию.

Поясняется, что данное решение было принято после анализа работы платных парковок, в ходе которого сотрудниками администрации была оценена востребованность абонементов, сравнены спрос и предложение.

Отмечается, что количество водителей, которые приобретают месячные абонементы, превысило 30% от количества автомобилистов, оплачивающих парковки в городе, что не позволяет обеспечить наличие свободных парковочных мест.

Ранее сообщалось, что платную парковку ведут на некоторых улицах городов Подмосковья.