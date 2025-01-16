В Рязани закупили 30 новых троллейбусов за два года
В Рязани закупку троллейбусов увеличили в три раза за два года
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязани в течение 2023-2024 годов закупили 30 новых троллейбусов, что втрое больше предыдущих 20 лет. Об этом сообщает 7info со ссылкой на муниципальный центр управления города.
Уточняется, до этого новые троллейбусы в количестве десяти штук приобретались дважды — в 2011 и 2013 годах.
Подчеркивается, что с 2022 года ситуация кардинально меняется.
Ранее сообщалось, что пассажиры «Мострансавто» совершили более 9,4 млн поездок за новогодние праздники.