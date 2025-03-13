В Рязани запущена новая мера поддержки для беременных студенток

В Рязани ввели новую меру поддержки для будущих мам-студенток. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное министерство труда и соцзащиты области.

Уточняется, что беременные учащиеся университетов могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения больниц и поликлиник, МФЦ, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, нотариальных контор и отделений соцфонда.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить беременным бесплатно ездить в общественном транспорте.