В Рязани запустили традиционную предновогоднюю благотворительную акцию

В декабре в Рязани начинается добрая и важная традиция — подготовка новогодних подарков для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По данным администрации города, более тысячи ребят станут участниками этой праздничной акции. Об этом сообщает издание 7info.

Управление дополнительных мер социальной поддержки уже приступило к выдаче сладких наборов. Инициатива реализуется в рамках муниципальной программы, направленной на помощь отдельным категориям граждан. В 2025 году мэрия специально закупила подарки для детей в возрасте от двух до четырнадцати лет, чьи семьи относятся к малообеспеченным.

Всего сладкие новогодние сюрпризы получат 1242 ребенка. Эта акция — не просто формальная помощь, а реальный способ поддержать семьи, для которых праздник может быть омрачен финансовыми трудностями. Вручение подарков становится для многих детей тем самым волшебным моментом, который создает ощущение заботы и общего праздника.

Таким образом, городская администрация через простой, но значимый жест — новогодний подарок — стремится обеспечить равный доступ к радости для всех юных жителей Рязани. Подобные меры не только дарят детям положительные эмоции, но и укрепляют социальную сплоченность, напоминая о важности поддержки тех, кто в ней особенно нуждается в преддверии зимних праздников.

