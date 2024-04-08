В Рязанской области 1,3 тыс. новобранцев призовут в армию в ходе весеннего призыва

По словам главного военкома Рязанской области Олега Сергкеза, 1,3 тыс. жителей региона отправятся в армию в рамках весеннего призыва этого года. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что они станут проходить срочную службу в Московском и Ленинградском военных округах в ВДВ, ВМФ мотострелковых и прочих войсках. При распределении военкоматы учтут пожелания призывников.

Уточняется, что специализацию новобранцев будут определять с учетом их профессий, включая гражданские. В настоящее время в российской армии востребованы операторы БПЛА, водители, газосварщики, трактористы.

Ранее депутат нижней палаты парламента Андрей Картаполов заявил, что в ходе весеннего призыва граждан РФ случайно могут прийти сразу две повестки – обычная и электронная, однако этого не следует пугаться, поскольку они должны быть абсолютно одинаковыми.