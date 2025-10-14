В Рязанской области могут продлить до 2027 года выплаты за рождение ребенка

В Рязанской области планируют продлить программу единовременных выплат при рождении ребенка, действие которой истекает в текущем году. Соответствующий законопроект уже размещен на официальном портале регионального правительства для общественного обсуждения. Об этом сообщает издание 7info.

Данная мера поддержки предусматривает два варианта выплат: стандартную в размере 20 тыс. рублей и увеличенную до 50 тыс. рублей для молодых родителей в возрасте до 25 лет. Продление программы на следующий год позволит не только сохранить существующий уровень социальной поддержки семей, но и создать дополнительный стимул для роста рождаемости в регионе.

Закон вступит в силу сразу после его официального опубликования, что обеспечит непрерывность предоставления меры поддержки. Это особенно важно для семей, планирующих рождение ребенка в ближайшей перспективе, поскольку дает им уверенность в получении финансовой помощи.

Таким образом, продление выплат свидетельствует о последовательной социальной политике региональных властей, направленной на создание благоприятных условий для семей с детьми. Сохранение этой меры поддержки будет способствовать укреплению финансовой стабильности молодых семей и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в Рязанской области.

Ранее экономист Беляев пояснил вероятные пути изменения маткапитала.