В Рязанской области на 4% проиндексировали региональный материнский капитал

В Рязанской области с нового года подрос региональный материнский капитал: выплату проиндексировали на 4%. Теперь семьи, где родился третий или четвертый ребенок, получат чуть больше 93 тыс. рублей. Для тех, кто решился на пятого и последующих детей, сумма фиксированная и составляет 120 тыс. В региональном Минтруда уточнили: деньги уже начали выдавать, и с начала года обладателями сертификатов стали 245 семей. Об этом сообщает издание 7info.

Приятный бонус ждет и тех, кто пока не потратил средства или израсходовал их лишь частично: остаток на сертификате тоже автоматически вырос на те же 4%. Деньги эти целевые, но спектр разрешенных трат довольно широкий. Их можно пустить на улучшение жилищных условий — будь то покупка, стройка или просто ремонт. Также капитал разрешено тратить на лечение, образование детей, товары для ребят с инвалидностью и даже на догазификацию дома. А если на сертификате осталось меньше десятой части от общей суммы, эти деньги можно получить наличными и потратить куда угодно без отчета.

Оформить выплату несложно: заявки принимают в МФЦ и на Госуслугах, а если вопросы возникают, можно позвонить на единую горячую линию или заглянуть в специальное мобильное приложение. Губернатор Павел Малков, комментируя индексацию, заметил, что большая семья в области перестает быть редкостью и становится трендом. По его словам, власти не ограничиваются только маткапиталом: многодетным помогают и компенсациями за детсад, и подготовкой к школе, и льготами на коммуналку, и даже правом получить бесплатный участок земли. Итог такой политики — чтобы рязанцы не боялись рожать третьих и четвертых детей, зная, что регион подставит финансовое плечо.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка приблизился к 729 тысячам.