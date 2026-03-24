В Рязанской области на год ограничили проезд по 29 мостам

В Рязанской области водителям большегрузов приготовились: с 25 марта на целый год вводятся жесткие ограничения на проезд по 29 мостам регионального и межмуниципального значения. Постановление, подписанное в областном Минтрансе, фиксирует срок запрета вплоть до 24 марта 2027 года, и единственное, что может смягчить ситуацию для перевозчиков, — это внимательное изучение карты. Об этом сообщает издание 7info.

Лимиты для каждого моста свои — от 10 до 30 тонн. Самый строгий порог в 10 тонн установлен на переправе у села Большие Прудищи в Пителинском районе. А вот на двух объектах — на трассе «Сасово — Восход — Кадом» у Мыса Доброй Надежды и на дороге «Шацк — Касимов» у деревни Ашуково — разрешенная масса достигает 30 тонн. Остальные мосты расположились где-то посередине, и каждый требует индивидуального подхода.

Ограничения затронули сразу десять районов. Больше всего «под нож» попало Пителинское направление (4 объекта), Шацкое (4) и Сасовское (3). В списке также значатся Кадомский, Чучковский, Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Пронский, Путятинский, Рязанский и Сапожковский районы. Где-то по одному мосту, где-то по два — но везде придется снижать скорость и пересчитывать тоннаж.

Теперь главная задача ложится на «Дирекцию дорог Рязанской области». Им предстоит не просто установить предупреждающие знаки, но и оперативно обновить информацию на своем сайте, чтобы перевозчики могли заранее планировать маршруты. Особо строгий контроль ждет тех, кто возит опасные грузы или планирует перегонку сверхтяжелой техники — согласование станет обязательным.

Все это делается с одной целью: сохранить мосты в преддверии сезонного потепления, когда нагрузка на дорожное полотно традиционно возрастает. Для водителей же рекомендация одна: прежде чем отправляться в рейс, сверьтесь с разрешенной массой конкретной переправы. Иначе можно не только влететь на крупный штраф, но и стать виновником обрушения конструкции — а это уже совсем другая история ответственности.

