В Рязанской области направят свыше восьми миллиардов рублей на соцпроекты

В Рязанской области дополнительно выделят 8,5 млрд рублей на развитие социальной сферы, ЖКХ и благоустройство. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них на медицину планируется выделить около двух миллиардов рублей, из них свыше 50% - на закупку льготных лекарственных средств. Также дополнительное финансирование получат сфера образования и спорта, из которых школа в Дядькове, ледовый дворец в Скопине, ФОК в Сапожке и спортивная школа «Комета».

Отмечается, что в плане благоустройства средства выделены на коммунальную технику для районов и ремонт улиц Павлова и Садовой в Рязани, а также на благоустройство Соборной площади в Касимове. Помимо этого, будет дополнительно профинансирована подготовка к юбилею поэта Сергея Есенина, включая реставрацию объектов музея-заповедника, и стартует подготовка к юбилею Рязани.

Ранее Путин заявил о создании спецпрограммы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.