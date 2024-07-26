В Рязанской области нашли украденный местными жителями мост

Сотрудники полиции нашли украденный в Рязанской области железнодорожный мост, который местные жители хотели сдать на металлолом, пишет Mash .

Ранее сообщалось, что мост весом 60 тонн был украден в поселке Скопино. Как писал Mash, ущерб оценивался в 300 миллионов рублей.

По данным источника, мост обнаружили на одном из пунктов приема металлолома в Рязанской области. Отмечается, что вор получил за металл около 1,5 миллиона рублей.

По предварительной информации, конструкцию украл местный житель 1987-го года рождения. В источнике говорится, что от имени этого человека был заключен договор на сдачу цветного металла.

Как пишет Mash, мужчина мог быть подставным лицом. За такую формальность он мог получить не более пяти тысяч рублей.

По факту кражи моста возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на три недели.