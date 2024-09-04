В Рязанской области назвали популярные имена новорожденных в августе

В прошедшем месяце в Рязанской области зарегистрировано 520 новорожденных, из которых около 270 девочек и более 250 мальчиков. Об этом сообщило 7info со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Уточняется, что наиболее популярными именами среди новорожденных девочек стали Полина, София, Варвара, Мария и Дарья, среди мальчиков – Артем, Александр, Михаил, Лев и Илья.

Отмечается, что среди редких имен новорожденных девочек зафиксированы Марина, Маргарита, Ульяна и Кира, среди мальчиков – Игорь, Денис, Василий и Савелий.

Ранее сообщалось, что около сорока тысяч новорожденных зарегистрировали в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья с начала года.