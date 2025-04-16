В Рязанской области официально зарегистрировано 750 собак с прошлого года

С минувшего года в Рязанской области официально зарегистрировано 750 собак, почти 370 из которых — в областном центре. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление ветеринарии.

Уточняется, что обязательная регистрация домашних собак введена в области в сентябре прошлого года.

Отмечается, что в Рязанском районе построят приют для безнадзорных животных на 350 собак с возможностью дальнейшего расширения. На указанный проект будет потрачено почти 400 млн рублей, построить приют планируется к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с марта зарегистрировали почти 12 тыс. домашних животных.