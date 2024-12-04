В Рязанской области планируется повышение стоимости техосмотра в 2025 году

С начала следующего года в Рязанской области вырастет стоимость техосмотра. Об этом сообщает 7info со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что цена за прохождение техосмотра автомобиля составит почти 1,1 тыс. рублей, мотоцикла – почти 400 рублей, автобуса – почти 1,9 тыс. рублей.

Подчеркивается, что данные изменения коснутся всех автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что почти двадцать тысяч заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье в режиме онлайн.