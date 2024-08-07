В Рязанской области реализовали свыше 20 проектов по программе местных инициатив

В Рязанской области успешно реализуется региональная программа поддержки местных инициатив, в рамках которой на сегодняшний день исполнено более 20 инициативных проектов из более чем 190 отобранных по итогам конкурса. Об этом сообщил 7info .

Уточняется, что в рамках реализации программы проведено благоустройство сквера у памятника воинам в одном из сел Ухоловского района, также обновлена территория возле мемориала жителям блокадного Ленинграда в одном из сел Спасского района.

Подчеркивается, что за счет сэкономленных средств, которые были выделены на программу, до конца года также реализуют еще семь дополнительных проектов.

Ранее сообщалось, что десять детских площадок создадут за счет реализации программы местных инициатив в Рязанской области.