Свыше полусотни новых детских площадок построят в Рязани в этом году

По словам главы администрации Рязани Виталия Артемова, в городе до конца года будет создано свыше полусотни детских площадок. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что десять площадок создадут за счет реализации программы местных инициатив, еще три в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Уточняется, что значительная часть площадок будет создана за счет реализации проекта «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани».

Ранее сообщалось, что в городских округах Московской области за прошедший месяц устранено почти три тысячи дефектов в содержании детских площадок. По большей части они касались плохого состояния бортов песочниц, резинового покрытия, качелей.