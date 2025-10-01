В Рязанской области спрогнозировали рост стоимости платных парковок

Власти Рязанской области инициировали пересмотр стоимости платных парковок. На официальном портале правительства региона размещен проект постановления, предполагающий значительное повышение часового тарифа. Об этом сообщает издание 7info.

Согласно новым предложениям, максимальная ставка за час стоянки на дорогах регионального и местного значения может подняться до 71 рубля 78 копеек. Для автомобилистов это станет чувствительным изменением, поскольку действующий тариф был зафиксирован в 2023 году и составляет 52 рубля 51 копейку. Основная часть платных парковочных зон, подпадающих под это регулирование, сосредоточена в областном центре — Рязани.

Подобная корректировка напрямую ударит по карману владельцев транспорта, регулярно пользующихся городскими парковками. Рост расходов может спровоцировать поиск альтернативных, в том числе нелегальных, мест для стоянки, усугубляя проблему хаотичной парковки.

Окончательное решение пока не принято — проект находится на стадии обсуждения. Однако очевидно, что регион намерен увеличить доходную часть бюджета за счет пересмотра платы за парковочное пространство.

