В Рязанской области утвердили новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области официально установила новые расценки на услуги спецстоянок. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что стоимость перемещения задержанного автомобиля (массой до 3,5 тонн) теперь составляет 4 119 рублей в самой Рязани. Для остальных населенных пунктов области тариф зависит от расстояния: до 20 км — 4 119 руб.; 21-30 км — 4 849 руб.; 31-40 км — 5 579 руб.; 41-50 км — 6 309 руб.; свыше 50 км — 7 039 руб.

За каждый час пребывания машины на спецстоянке владельцу придется заплатить 50 рублей 50 копеек. При этом неважно, в каком именно районе области находится стоянка — тариф единый.

Уточняется, что новые расценки вступят в силу в ближайшее время. Для автомобилистов это означает, что штрафы за неправильную парковку станут ощутимее — особенно если машину увезли далеко от места задержания. Власти надеются, что повышенные тарифы заставят водителей более ответственно относиться к правилам парковки.

