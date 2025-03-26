В Рязанской области утверждена дата начала сезона охоты
В Рязанской области стартует сезон охоты на уток с 1 апреля
Фото: [Медиасток.рф]
Власти Рязанской области утвердили даты весенней охоты на пернатую дичь в текущем году. Об этом сообщает 7info со ссылкой региональное министерство природопользования.
Уточняется, что с указанной даты разрешена добыча: самцов глухарей на току, токующих самцов тетеревов, вальдшнепов, селезней уток, гусей и казарок.
Отмечается, что охота на селезней уток с живыми подсадными утками во всех районах разрешена с 1 по 30 апреля.
Подчеркивается, что охотники имеют возможность получить разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотугодьях уже с 20 марта.
Ранее сообщалось, что в Московской области открыли охоту на птиц.