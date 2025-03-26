В Рязанской области утверждена дата начала сезона охоты

Власти Рязанской области утвердили даты весенней охоты на пернатую дичь в текущем году. Об этом сообщает 7info со ссылкой региональное министерство природопользования.

Уточняется, что с указанной даты разрешена добыча: самцов глухарей на току, токующих самцов тетеревов, вальдшнепов, селезней уток, гусей и казарок.

Отмечается, что охота на селезней уток с живыми подсадными утками во всех районах разрешена с 1 по 30 апреля.

Подчеркивается, что охотники имеют возможность получить разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотугодьях уже с 20 марта.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыли охоту на птиц.