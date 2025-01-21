В Рязанской области увеличены соцвыплаты с начала года

С начала текущего года в Рязанской области увеличены размеры некоторых соцвыплат, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума. Так, новая величина прожиточного минимума составляет около 16 тыс. рублей, при этом для трудоспособного населения — 17,2 тыс. рублей, для пенсионеров — примерно 13,6 тыс. рублей, для детей — 15,3 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что размер ежемесячной выплаты на первого ребенка увеличен до 15,3 тыс. рублей. Размер ежемесячной выплаты из маткапитала теперь равен также 15,3 тыс. рублей. Размер ежемесячного пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, составит от 9,6 тыс. до 17,2 тыс. рублей.

Подчеркивается, что указанные изменения призваны повысить доступность соцподдержки для семей с детьми и женщин в период беременности.

Ранее эксперт Дайнеко заявила, что увеличение МРОТ приведет к росту зарплат.