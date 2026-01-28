В Рязанской области ужесточат наказание за парковку на тротуарах

В Рязанской области решили ужесточить борьбу с водителями, которые паркуются где попало. Депутаты регионального парламента поддержали в первом чтении законопроект, направленный против парковки на газонах, тротуарах и даже детских площадках. Об этом сообщает издание 7info.

Идея заключается в том, чтобы повысить ставки. Если сейчас такие нарушения часто обходятся несущественным штрафом или просто предупреждением, то новый подход вводит прогрессивную шкалу. Для рядовых автомобилистов первая остановка в неположенном месте может обернуться суммой до трех тысяч рублей, а если поймают повторно — уже до пяти тысяч. Для организаций и предпринимателей цифры куда серьезнее: первичный штраф до 30 тыс. рублей, а при рецидиве — до 50 тыс. рублей. Законодатели рассчитывают, что такой ощутимый финансовый удар по карману заставит задуматься и рядовых граждан, и представителей бизнеса, использующих тротуары под стоянки для служебного транспорта.

Последствия этих изменений коснутся не только кошельков нарушителей. Главная цель — изменить саму городскую среду, вернуть пешеходам, особенно детям и родителям с колясками, безопасное пространство для передвижения. Освобожденные от машин газоны смогут снова выполнять свою экологическую функцию, а тротуары перестанут быть рискованными полосами препятствий.

