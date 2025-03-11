В Рязанской области заменят несколько старых электропоездов на ряде направлений

В Рязанской области планируется дальнейшее обновление электропоездов в Рязанской области на маршрутах «Рязань – Москва», «Рязань – Сасово» и прочих. Об этом сообщает 7Info.

Уточняется, что в 2025 году один из четырех электропоездов повышенной комфортности «Экспресс» на маршруте «Рязань – Москва» заменят на новый. Помимо этого, на маршрутах «Рязань – Сасово» планируется замена пяти из девяти электропоездов со сроком службы 38 лет на более новый подвижной состав с 15-летним сроком эксплуатации.

Отмечается, что в прошлом году были заменены четыре состава на новые.

Ранее сообщалось, что железнодорожники запланировали тестовый рейс «Ласточки» из Сочи до столицы Абхазии.