Железнодорожники запланировали тестовый рейс «Ласточки» из Сочи до столицы Абхазии

Электропоезд «Ласточка», который курсирует между Сочи и Гагрой, увеличит путь следования на 80 километров и 27 февраля в тестовом формате сделает рейс до Сухума. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, поступившие от пресс-службы Абхазской железной дороги (АЖД).

График данного маршрута утвердят вместе с Абхазской железной дорогой после завершения пробного рейса до Сухума. Предполагается, что следующий из Сочи электропоезд будет делать больше десяти остановок по пути в столицу Абхазии. На данный момент итоговое решение пока прорабатывается.

«У нас пока нет утверждённого графика маршрута, но мы предполагаем, что «Ласточка» будет отправляться из Сочи в 08:50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно из Сухума поезд будет выезжать в 15:42, а остановок будет восемь», — сказал собеседник информационного агентства.

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