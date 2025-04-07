В Рязанской области запланирован ремонт почти 147 км региональных дорог в этом году

К 2030 году в Рязанской области приведут в нормативное состояние 80% региональных дорог. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минтранс.

Уточняется, что в этом году будет проведен ремонт почти 147 км дорог более чем в 10 муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Часть участков будет приведена в порядок за счет областного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году отремонтируют 15 мостов и путепроводов на федеральных трассах.